Tarifzwang bei öffentlichen Aufträgen für bessere Löhne

Nur vier von zehn Beschäftigen in Mecklenburg-Vorpommern werden nach Tarif entlohnt. Bundesweit liegt die Quote etwas höher. Mit Gesetzen, die öffentliche Aufträge an tarifliche Entlohnung knüpfen, will die Landesregierung gegensteuern. Doch nicht nur die.

Göhren-Lebbin/Schwerin - Wie Mecklenburg-Vorpommern will auch der Bund seine Aufträge künftig nur noch an Firmen vergeben, die ihre Beschäftigten tarifgerecht entlohnen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der SPD-Landtagsfraktion in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) für diesen Herbst einen Gesetzentwurf dazu an. „Tarifverträge sorgen für bessere Arbeitsbedingungen und anständige Löhne. Doch immer weniger Beschäftigte profitieren davon“, erklärte Heil, der als Gast an der Tagung teilnahm. Das müsse sich ändern. Nach Angaben Heils sollen öffentliche Aufträge des Bundes künftig ausschließlich an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen.

Bereits im Mai hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns dem Landtag in Schwerin ihr Tariftreugesetz zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Demnach sollen Aufträge von Land und Kommunen nur noch Unternehmen erhalten, die ihren Mitarbeitern entsprechende Löhne zahlen. Bislang ist noch der gesetzliche Mindestlohn Voraussetzung dafür, dass Firmen öffentliche Aufträge in Bereichen wie Bau, Reinigung, Catering oder Transport erhalten können. Tariflöhne liegen in der Regel deutlich höher.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterstrich in Göhren-Lebbin, dass es Ziel der von ihr geführten Landesregierung sei, die Wirtschaft zu stärken und zugleich mit für gute Arbeit und faire Löhne zu sorgen. Das Tariftreue- und Vergabegesetz schaffe dafür Anreize und sei ein Signal im schärfer gewordenen Wettbewerb um Fachkräfte. „Wir stärken die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die schon heute Tariflohn oder tarifgleichen Lohn zahlen“, erklärte Schwesig. Nach den Worten Heils sorgen solche Vorgaben auch für fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen: „Denn diejenigen, die nach Tarif bezahlen und gute Arbeitsbedingen bieten, sollen deshalb bei Ausschreibungen nicht mehr im Nachteil sein.“

Unternehmensverbände in Bund und Land lehnen die Gesetzesvorhaben ab. Sie sehen darin einen Eingriff in die Tarifautonomie. Erhebungen zufolge geht die Tarifbindung in den deutschen Unternehmen seit Jahren zurück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2022 für 48 Prozent der Beschäftigten im Westen und für 55 Prozent der Arbeitnehmer im Osten keinen Tarifvertrag. Für Mecklenburg-Vorpommern bezifferte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) die Quote der nicht der Tarifbindung unterliegenden Beschäftigten mit 59 Prozent. dpa