Tatverdächtiger nach gewaltsamem Tod von Frau in U-Haft

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Mann und eine Frau wohnen in einer Wohnung in Malchow und arbeiten im gleichen Unternehmen. Am Montagabend soll der Mann die Frau getötet haben. Das Motiv ist den Ermittlern zufolge noch unklar.

Malchow - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ihr 37-jähriger Mitbewohner am Dienstag in Untersuchungshaft genommen worden. Laut Polizei soll der aus Polen stammende Mann die 41-jährige Slowakin getötet haben. Der Haftbefehl sei wegen Totschlags erlassen worden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Die beiden kannten sich den Ermittlern zufolge, bewohnten gemeinsam eine Wohnung und arbeiteten bei der gleichen Firma. Das Motiv ist den Angaben zufolge noch unklar.

Der 37-Jährige hat den Beamten zufolge nach dem gewaltsamen Tod der Frau selbst die Polizei gerufen. Die Leiche der Frau lag in der Wohnung. An ihr fanden die Ermittler Anzeichen auf äußere Gewalteinwirkung. Eine Obduktion fand am Dienstag statt, ein abschließendes Ergebnis lag bis zum späten Nachmittag aber laut Polizei noch nicht vor. dpa