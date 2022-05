Tausende Einwohner zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen

In einem Wahllokal füllen Wähler ihre Stimmzettel aus. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag (08.00 Uhr) rund 100.000 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurnen gerufen, um Bürgermeister neu zu bestimmen. So werden die hauptamtlichen Verwaltungschefs in Bergen auf Rügen, Stralsund und Wolgast in Vorpommern sowie Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), Hagenow und Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gewählt.

Stralsund/Hagenow/Malchin - Die mit 49.000 Wahlberechtigten größte Stadt ist dabei Stralsund, wo Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) eine dritte Amtszeit bis 2029 anstrebt. Das wollen Melanie Rocksien-Riad (parteilos) und Marc Quintana Schmidt (Linke) verhindern.

In den anderen Städten wollen die Amtsinhaber - zwei Frauen in Bergen und Neustadt-Glewe sowie Männer in Malchin, Hagenow und Wolgast - ebenfalls Verwaltungschefs bleiben. Mit Entscheidungen wird bereits in Malchin, Hagenow und Neustadt-Glewe gerechnet. Je sechs Kandidaten gibt es in Wolgast und Bergen, so dass Stichwahlen möglich scheinen. dpa