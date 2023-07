Tauziehen um zivile Teilnutzung der Warnowwerft geht weiter

Das Marinearsenal in Warnemünde mit dem Taucherschulboot A 1439 Baltrum. © Bernd Wüstneck/dpa

Mecklenburg-Vorpommern hofft weiter, dass eine Teilfläche der Marinearsenal-Werft in Warnemünde vom belgischen Unternehmen Smulders zum Bau von Konverterplattformen für die Offshore-Windkraftbranche genutzt werden kann. Deutschland habe es einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es dafür an der Ostseeküste einen optimalen Produktionsstandort gebe, schrieb der Maritime Koordinator und Wirtschaftsstaatssekretär des Bundeslandes, Jochen Schulte, in einem Brief an die Bundestagsfraktionsvorsitzenden von SPD, FDP und Grünen.

Schwerin - Eine positive Entscheidung sei im Interesse der ostdeutschen Wirtschaft und des Industriestandortes Deutschland.

Zuvor hatten mehrere Medien über den Brief mit Datum vom 18. Juli berichtet. Darin erinnerte der SPD-Politiker auch, dass die Schweriner Landesregierung mittlerweile seit gut einem Jahr mit dem Bundesverteidigungsministerium (BMVG) im Austausch sei, um den zunächst nicht für das Marinearsenal benötigten südlichen Teil der Werftflächen zumindest zeitlich befristet für Industrieansiedlungen nutzen zu können. Schulte kritisierte, der aktuelle „Höhepunkt“ dieser Gespräche seien aber Überlegungen aus dem BMVG, den südlichen Teil künftig gegebenenfalls als „NATO Deployment Hub“, das heiße als Lagerfläche, nutzen zu wollen.

In den Konverterplattformen wird der Strom verschiedener Windräder gebündelt und für den möglichst verlustfreien Weitertransport zur Küste in Gleichstrom umgewandelt. Nach Angaben der Bundesregierung wird erwartet, dass von 2026 bis 2045 allein für den deutschen Markt 33 Plattformen benötigt werden, die jeweils ein Auftragsvolumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro hätten. dpa