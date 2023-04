Taxifahrer mutmaßlich von Gast mit Hammer schwer verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in Rostock-Warnemünde einen Taxifahrer mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt. Mutmaßlich habe ihn ein Fahrgast in einem Wohnviertel des Ostseebads in der Nacht auf Sonntag attackiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Mann habe nach der Attacke einen Notfallknopf im Taxi betätigt, worauf der Wagen angefangen habe zu hupen und zu blinken.

Warnemünde - Der Täter sei geflüchtet. Zuvor hatten Medien berichtet. Der Fahrer habe selbstständig aussteigen und den Notruf wählen können. Danach sei ihm von Zeugen geholfen worden. dpa