Technik-Klau aus Landmaschinen: Prozess gegen Mann

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von GPS-Steuertechnik aus Agrarmaschinen muss sich ein 47-jähriger Mann an diesem Donnerstag am Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im Sommer 2020 Bordcomputer und anderes GPS-Zubehör aus Traktoren und Mähdreschern in Vorpommern ausgebaut und gestohlen zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte.

Pasewalk - Die Fälle ereigneten sich in Groß Luckow und Strasburg. Außerdem hatte er laut Polizei ein geländegängiges Fahrzeug gestohlen.

Die Technik-Beute soll der Mann nach Litauen gebracht haben, um sie zu Geld zu machen. Nachdem Ermittler dem Mann auf die Spur gekommen waren, hatte die Staatsanwaltschaft die Auslieferung des 47-Jährigen beantragt, der die litauischen Behörden auch nachkamen. Bei einer Verurteilung müsse der Mann mit mehrjähriger Haft rechnen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Diebstahlserien von hochwertiger Agrar-Steuertechnik, hinter der nach Angaben des Landeskriminalamtes MV meist organisierte Kriminalität aus Osteuropa steckt. dpa