Teil von LNG-Anbindung genehmigt: Widerstand angekündigt

Flüssigerdgas

Lange wird um das an Rügens Küste geplante LNG-Terminal gestritten. Nun nimmt das Projekt mit der Genehmigung des ersten Teils der Anbindungspipeline eine wichtige Hürde. Widerstand ist angekündigt.

Lubmin/Kassel - Im Greifswalder Bodden dürfte der Schiffsverkehr in Kürze zunehmen. Grund ist die Genehmigung für den Bau des ersten Seeabschnitts der Anbindungsleitung für das auf Rügen geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG), wie der Vorhabenträger, die Gascade Gastransport GmbH, am Montag mitteilte. Die Baggerarbeiten sollen unmittelbar starten. Laut Bergamt Stralsund wurde auch der Bau des Landabschnittes in Mukran genehmigt.

Der nun genehmigte Seeabschnitt umfasst etwa die Hälfte der insgesamt rund 50 Kilometer langen Leitung. Der Teil verläuft von Lubmin durch den Greifswalder Bodden bis vor die Küste Südost-Rügens. Für den verbleibenden Teil bis Mukran läuft das Genehmigungsverfahren.

Das für die Verlegearbeiten vorgesehene Spezialschiff, die „Castoro 10“ befindet sich unterdessen auf dem Weg. Laut Schiffsortungsdiensten im Internet steuerte es am Montag vor der niederländische Küste in Richtung Dänemark. Den Angaben zufolge wird es in wenigen Tagen vor Rügen erwartet.

Unterdessen versuchen Gegner des geplanten Terminals noch zu verhindern, dass die Offshore-Arbeiten so richtig losgehen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Gemeinde Binz haben angekündigt, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz einzureichen. Das Ziel ist ein Baustopp. Auch eine Klage gegen die Genehmigung liegt laut DUH bereits vor und soll in Kürze eingereicht werden.

„Es kann außerdem überhaupt nicht sein, dass dieses gigantische Infrastrukturprojekt stückchenweise genehmigt wird, ohne dass es eine umfassende Abschätzung des Bedarfs und der ökologischen Auswirkungen gibt“, sagte Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesregierung strebt an, dass das Terminal noch im kommenden Winter betriebsbereit ist. Geplant ist die Stationierung zweier Spezialschiffe zur Anlandung von LNG im Hafen von Mukran im Norden Rügens. Die Anbindungsleitung soll Mukran mit dem Gasleitungsknotenpunkt im vorpommerschen Lubmin verbinden, wo bereits ein solches Regasifizierungsschiff liegt, das nach Mukran verlegt werden soll.

Der Bund hält das Terminal in Mukran unter Verweis auf die Energieversorgungssicherheit für notwendig. Kritiker sprechen hingegen von nicht benötigten Überkapazitäten und sehen die Umwelt und den für die Insel Rügen wichtigen Tourismus gefährdet.

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen kritisierte am Montag in einem Schreiben an Ministpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Geschwindigkeit des Projekts und die aus ihrer Sicht bestehende Intransparenz. Für Dienstag hat die Bürgerinitiative eine Demonstration vor dem Bergamt in Stralsund angekündigt.

Dass es dessen ungeachtet nun wohl richtig losgeht, darauf machte auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) aufmerksam. In einer aktuellen „Bekanntmachung für Seefahrer“ wird auf die anstehenden Arbeiten und absehbare Einschränkungen für den Schiffsverkehr hingewiesen. „Die Arbeitsbereiche sind in einem sicheren Abstand sowie mit erhöhter Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme zu umfahren.“ Die Bekanntmachung gilt ab Montag bis auf Widerruf. dpa