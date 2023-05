Telefone bei der Polizei in MV mehrere Stunden gestört

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag viele Telefone über Stunden gestört gewesen. Die Ausfälle begannen gegen 10.00 Uhr, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock mitteilte. Gegen 13.30 Uhr sagte sie: „Das Gröbste liegt hinter uns.“ Eine ganze Reihe von Revieren war nach Angaben der beiden Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock von den Telefon-Ausfällen betroffen.

Schwerin - Der Notruf habe aber die ganze Zeit funktioniert, hieß es.

Die Ursache für die Ausfälle war zunächst unklar. „Einen Hackerangriff schließen wir weitestgehend aus“, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums in Schwerin jedoch. „Es gibt keine Anzeichen dafür.“ Stattdessen könnte es zum Beispiel an einer „größeren Leitungsstörung“ gelegen haben. dpa