Temperaturen steigen: Camping-Saison vor dem Auftakt

Im Ostseecamp "Rostocker Heide" sind Sonja (l-r) und Stefan Merte aus Siegen (Nordrhein-Westfalen) mit ihrem Wohnwagen angekommen. © Bernd Wüstneck/dpa

Camper schätzen den Urlaub in den eigenen vier Wänden und auf Rädern. Ein Vorteil: Viele Stellplätze liegen an idyllischen Orten. Die Saison nimmt auch in MV langsam Fahrt auf.

Graal-Müritz/Rostock - Mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen machen viele Camper ihre Wohnwagen und Wohnmobile startklar und nehmen Kurs auf einen Campingplatz ihrer Wahl. Mecklenburg-Vorpommern steht dabei hoch im Kurs, vor allem Stellplätze in Meeresnähe sind beliebt.

Auch im traditionsreichen Ostseecamp Rostocker Heide in Graal-Müritz klopfen bereits viele Camper aus Nordrhein-Westfalen die Heringe, also Zeltnägel, in den Boden, um die Vorzelte zu fixieren. Der Platz verfügt über eine Fläche von 24 Hektar und eine Länge von über 800 Meter und liegt direkt Ostseestrand.

Dass MV zu den beliebtesten deutschen Campingbundesländern zählt, zeigte sich an den Übernachtungen. Das Camping-Segment verzeichnete 2022 nach Angaben des Tourismusverbandes MV sein zweitbestes Jahr seit der Wende mit 5,15 Millionen Übernachtungen. Damit lag der Nordosten auf Platz vier. Nur Bayern (7,7 Millionen Übernachtungen), Niedersachsen (5,7 Millionen) und Schleswig-Holstein (5,5 Millionen) hatten mehr. dpa