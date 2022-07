Temperaturen von über 30 Grad in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Ein Mähdrescher fährt nach Sonnenuntergang über ein Feld. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Die Hitze im Nordosten hat am Dienstag vor allem in Mecklenburg zugeschlagen. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird am Mittwoch jedoch das ganze Land mit hohen Temperaturen rechnen müssen.

Schwerin/Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell besonders für die Region Mecklenburg vor hohen Temperaturen. Im Landesinneren könne die Höchsttemperatur auf bis zu 35 Grad steigen, an der Küste bis zu 30 Grad, hieß es auf den Seiten des DWD. Aktuell gaben die Messstellen in Marnitz mit 32 und in Schwerin mit 30 Grad die höchsten Temperaturen im Land an.

Bereits am Montag hatte der DWD vor einem Hochdruckeinfluss gewarnt, der sehr heiße, trockene Luft ins Land bringe. Am Mittwoch könnte die Temperatur auf bis zu 38 Grad steigen, dann soll auch Vorpommern von der Hitze betroffen sein. In der Nacht auf Donnerstag wird dann in Folge eines Luftmassenwechsels mit Gewittern und einer Abkühlung gerechnet. „Dieser Wechsel geht einher mit starker Bewölkung, teils kräftigen Schauern und Gewittern sowie Windböen. Der Wind dreht rasch von östlichen Richtungen auf West“, so der DWD.

Wenngleich die Hitze keinen unmittelbaren Einfluss auf die Waldbrandgefahr hat, steigt diese wegen der aktuellen Trockenheit. Je länger hohe Temperaturen anhalten, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet aus dem Boden und der Vegetation. In der Nacht auf Dienstag musste die Feuerwehr bereits einen Brand bei Neustadt-Glewe unter Kontrolle bringen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Auch der Landesfeuerwehrverband rechnet mit einer steigenden Zahl an Einsätzen. Unter anderem gehe man von mehr Vegetationsbränden durch Erntearbeiten oder unachtsames Verhalten und einer steigenden Zahl an Hitzeopfern aus. Die Feuerwehr sieht sich jedoch gut gewappnet.

Die Landesforsten kennzeichneten die Waldbrandgefahr für die südwestlichen Regionen um Jasnitz und Sandhof am Dienstag bereits mit den Waldbrand-Warnstufen 4 und 5, sie weisen also auf hohe und sehr hohe Gefahren hin. Aus Sicht der Feuerwehren im Land sind die Forstämter jedoch gut aufgestellt, unter anderem mit modernen Feuerwachtürmen, die die gefährdeten Gebiete mit Kameras im Blick behalten.

Auch die Deutsche Bahn bereitet sich auf Hitzeschäden vor. „Damit es zu keinen hitzebedingten Ausfällen der Leit- und Sicherungstechnik kommt, haben wir Tausende Anlagen mit Klimaanlagen ausgerüstet“, teilte der für die Region Nordost zuständige Bahnsprecher am Dienstag mit. Hitze könne den Schienen und dem Gleisbett zu schaffen machen. Grund sei, dass Stahl sich bei extremen Temperaturen dehnt. Mit zusätzlichen Sensoren an besonders relevanten Stellwerken soll es möglich sein, schneller auf drohende Probleme zu reagieren.

Um auch die Fahrgäste bei den hohen Temperaturen nicht allein zu lassen, investiert die Bahn zudem in die Instandhaltung ihrer Klimaanlagen im Nah- und Fernverkehr. Wer aktuell ein Fernverkehrsticket gebucht hat, die Fahrt wegen der Temperaturen jedoch gern verschieben möchte, kann zudem mit Kulanz rechnen. Laut einem Sprecher können die Tickets bis einschließlich 27. Juli flexibel genutzt werden. Dies gelte auch für Spar- und Supersparpreise. dpa