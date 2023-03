Teurer Diebstahl: Unbekannte entwenden zwei Autos

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entstand dadurch insgesamt ein Schaden von etwa 66.500 Euro. Eins der beiden Fahrzeuge sei Baujahr 2022 gewesen. Die beiden Wagen wurden am Samstagmorgen in der Neubrandenburger Oststadt als gestohlen gemeldet. Die Polizei sucht aktuell nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können.