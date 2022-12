„Theater-Adventskalender“ klingt wieder

Teilen

Das Neustrelitzer Theater hat ein in der Corona-Zeit entwickeltes Angebot neu aufgelegt: Den „singenden, klingenden Adventskalender“. „Das hatte so einen großen Zuspruch, das wollen wir unbedingt beibehalten“, sagte Wenke Frankiw als Sprecherin der Theater und Orchester GmbH am Donnerstag in Neustrelitz. In dem digitalen Format sind Musiker als Solisten oder Ensembles, Schauspieler, einzelne Sänger oder auch der Opernchor zu erleben.

Neustrelitz - Dabei gibt es per Klick auch Blicke hinter die Kulissen.

Die Künstler spielen an einer Seitenbühne, in der Licht-Regie, am Inspizientenpult oder in der „Maske“. Das seien Orte, die Theatergäste so gut wie nie kennenlernten. Den Auftakt gestalteten am 1. Dezember vier Bratschistinnen, die „Oh du fröhliche“ intonierten. „Mit dem digitalen Adventskalender können wir weiter intensiv im Kontakt mit dem Publikum bleiben“, sagte Frankiw. Das hätten viele Briefe von Zuschauern und Schülern sowie tausende Klicks im Internet gezeigt. Der „singende, klingende Adventskalender“ war im ersten Lockdown 2020 entwickelt worden, weil Theatervorstellungen nicht möglich waren. dpa