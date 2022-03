Theater mit Antikriegslesung zu Angriff auf Ukraine

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) eine Antikriegslesung ins Programm aufgenommen. Der Schauspieler Felix Erdmann wird am 6. und 13. März im Landestheater aus dem Buch „Die Menschheit hat den Verstand verloren“ von Astrid Lindgren (1907-2002) lesen, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte.

Neustrelitz - In dem Werk hatte die schwedische Schriftstellerin Lindgren ihr Kriegstagebuch von 1939 bis 1945 verarbeitet. Sie sammelte zudem Zeitungsausschnitte und Briefe und bewertete anhand dessen das damalige Geschehen des Zweiten Weltkrieges.

Wie die Theater-Sprecherin außerdem sagte, sind Lindgrens gefühlvolle und pazifistische Worte bewegend und bieten allen eine Stimme, die angesichts des Kriegs in der Ukraine fassungslos, traurig, wütend oder ängstlich sind. Der Schauspieler Erdmann ist 1997 in Bonn geboren, hat in Wien studiert, arbeitet unter anderem als Lektor und ist Mitglied am Ensemble in Neustrelitz. dpa