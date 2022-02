Theater nehmen nach Zwangspause Spielbetrieb wieder auf

Anders als in vielen anderen Bundesländern ruhte an den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern seit Ende vorigen Jahres der Spielbetrieb. Nun öffnen die Häuser wieder. Von Normalität kann aber noch keine Rede sein.

Schwerin/Rostock - Nach fast zweimonatiger Corona-Zwangspause öffnen die Theater in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre Türen. Von Dienstag an bringen die Schauspiel-, Opern- und Ballettensembles im Land erste Repertoire-Stücke auf die Bühnen. Zudem sind für diese Woche auch Premieren geplant.

Wegen der Ende vorigen Jahres einsetzenden Corona-Infektionswelle hatten die Häuser unmittelbar nach Weihnachten landesweit den Spielbetrieb einstellen müssen. In einigen Regionen war dies wegen sehr hohen Infektionsgeschehens schon vorher der Fall. Nach der Lockerung der Schutzvorschriften für Kunst und Kultur Ende Januar war mit den Vorbereitungen für den Neustart begonnen worden, der allerdings mit weiterhin begrenzter Zuschauerzahl und strengen Hygieneauflagen verbunden ist: Zugang erhalten nur Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test. Der Test entfällt für Besucher mit Boosterimpfung. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht.

Das Mecklenburgische Staatstheater startet am Dienstag nach Angaben des Hauses auf der Bühne im E-Werk mit der musikuntermalten Neufassung der „Odyssee“ nach Homer, die im Oktober in Schwerin erstmals zu sehen war. Mit dem Ballett „Through my Eyes“ folgt am 4. März die erste Premiere dieses Jahres im Großen Haus. Mit einem 24-Stunden-Lese-Marathon aus Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ hatte das Ensemble jüngst auf die Premiere des gleichnamigen Stücks am 19. März aufmerksam gemacht. Das zum Staatstheater gehörende Junge Theater in Parchim nimmt am Samstag mit dem Jugendstück „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ den Spielbetrieb wieder auf.

Auch in Rostock öffnet zunächst die Studiobühne für Besucher. In der Kleinen Komödie in Warnemünde erklingen bei einem Gastspiel der Sängerin Jacqueline Boulanger am Donnerstag „Chansons für die Ewigkeit“ von Edith Piaf. Tags darauf geht es im Großen Haus mit der Operetten-Gala „Es ist ein Traum“ musikalisch weiter. Am Sonntag dann steht im Ateliertheater die erste Premiere auf dem Programm: „Schaf“, ein Musiktheaterstück für Kinder. Für den 5. März ist im Großen Haus die Uraufführung des Tanztheater-Stücks „Saturn Return / The great Emigration“ geplant.

Das Theater Vorpommern meldet sich am Donnerstag den Angaben zufolge in der Stadthalle in Greifswald mit der Wiederaufnahme der Gesellschaftskomödie „Der Vorname“ zurück beim Publikum. Auch im Osten des Landes sorgt dann das Tanztheater für die erste Neuinszenierung im neuen Jahr. Als Uraufführung bringen die Tänzer am Freitag im Theater in Stralsund „Und die Seele unbewacht ...“ von Ralf Dörnen auf die Bühne.

Das Theater Neustrelitz/Neubrandenburg richtet sich nach der langen Pause zuerst an sein junges Publikum. Am Mittwochvormittag gibt es im Schauspielhaus Neubrandenburg eine Doppelveranstaltung mit dem Kinderkonzert „Peter und der Wolf“. Für Freitagabend steht dann Georg Büchners Drama „Woyzeck“ auf dem Programm. Der für Samstagabend in Neustrelitz geplante Theaterball entfällt. Für den 4. März steht dort die erste Premiere des Jahres auf dem Programm: „Die Blechtrommel“ nach Günter Grass. dpa