Theater startet Spektakel „Testament der Tante Abigail“

Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren startet das Theater in Neubrandenburg wieder ein Sommerspektakel. Wie Schauspieldirektorin Tatjana Rese am Freitag sagte, wurde dafür die Komödie „Das Testament der Tante Abigail“ neu arrangiert und an aktuelle gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst. Geplant sind 15 Vorstellungen ab 27. Mai im Schauspielhaus Neubrandenburg, das wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden darf und als Mecklenburg-Vorpommerns ältestes erhaltenes Theatergebäude gilt.

Neubrandenburg - In die Komödie, die Uwe Schwarz inszeniert, wurde ein Reihe populärer Songs eingebaut, unter anderem von Queen und Meat Loaf, die live gespielt werden. Damit will die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz an die erfolgreichen Sommerspektakeljahre bis 2019 anknüpfen, als alle 20 Vorstellungen ausverkauft waren und es insgesamt knapp 2800 Zuschauer gab.

In dem Stück - „wie ein umgedrehtes diner für one“, wie Schwarz sagte - geht es um das Testament einer gestorbenen Tante. Diese hat alle Familienmitglieder zur Testamentseröffnung in eine heruntergekommene obskure Villa in Mecklenburg geladen. Dort treffen die Leute - vor allem Künstler, die wegen der Wirtschaftskrise unter ihrem Niveau arbeiten - aufeinander.

Für das Sommerspektakel wird der Saal umgebaut, so dass die Gäste an Tischen unmittelbar neben den Schauspielern und Sängern sitzen. Die Theater und Orchester GmbH ist eine von vier großen Bühnen im Nordosten und hatte vor Corona rund 110 000 Besucher pro Spielzeit. Mit Kurzarbeitergeld und Einsparungen habe man die Corona-Pandemie wirtschaftlich gut überstanden, sagte eine Sprecherin. Nun hoffe man darauf, dass die Gäste möglichst zahlreich wieder zu den Vorstellungen kommen. dpa