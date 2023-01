Tod eines Manns: Kein Fehlverhalten in Rettungsleitstelle

Teilen

Im Zusammenhang mit dem Tod eines 75-Jährigen in Rostock-Lichtenhagen am 20. Dezember haben erste Ermittlungen keine Anzeichen für ein Fehlverhalten des Disponenten in der Rettungsleitstelle ergeben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Rostock mit. Die in der Rettungsleitstelle eingegangenen Notrufe am Einsatztag seien durch die Kriminalpolizei Rostock ausgewertet worden.

Rostock - Der Mann war am 20. Dezember in seiner Wohnung gefallen und anschließend gestorben. Es folgten Ermittlungen wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung, da der Rettungsdienst erst nach Aufforderung der Polizei am Einsatzort erschienen sein soll. Ein abschließender Bericht über die Obduktion des Leichnams liegt noch nicht vor. Solange laufen die Ermittlungen weiter.

Das Polizeipräsidium der Hansestadt hatte mitgeteilt, dass Polizisten nach dem Anruf der Ehefrau in der Wohnung Erste Hilfe leisteten. Nachdem sich der Zustand verschlechterte, musste der eingetroffene Rettungsdienst den Mann reanimieren. Diese Maßnahmen waren jedoch den Angaben zufolge erfolglos. dpa