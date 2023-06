Tod nach Ecstasy-Konsum: Präventionsbeamte in der Schule

Das Ortseingangsschild von Altentreptow, wo sich die Schule der 13-jährigen befindet, die nach mutmaßlichem Drogenmissbrauch gestorben ist. © Bernd Wüstneck/dpa

Nach dem Tod einer 13-Jährigen mutmaßlich durch die Einnahme einer Ecstasy-Pille sind am Dienstag vier Präventionsbeamte der Polizei in der Schule des Mädchens in Altentreptow gewesen. Sie hätten in allen Klassen der Kooperativen Gesamtschule im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen, sagte eine Polizeisprecherin.

Altentreptow - Nach der Einnahme der Droge war ein 13-jähriges Mädchen am Montagabend im Krankenhaus gestorben. Eine 15-jährige Freundin von ihr war zeitweise in kritischem Zustand, befand sich den Angaben zufolge aber später auf dem Weg der Besserung. Eine 14-Jährige, die ebenfalls die Droge eingenommen haben soll, liegt laut Polizei in kritischem Zustand in der Klinik. Ein weiteres Mädchen, das die Droge ebenfalls genommen haben soll, habe sich über Übelkeit und Bauchschmerzen beschwert, hieß es.

Die Stimmung sei am Dienstag gedrückt gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Viele Kinder und Jugendliche hätten nach dem Befinden der 15-Jährigen gefragt, die ebenfalls eine Schülerin der Schule ist. Die beiden Mädchen waren nach Angaben der Polizeisprecherin miteinander befreundet. Die Lehrer hätten den Unterricht umgestellt, um Raum für Gespräche zu schaffen, sagte die Polizeisprecherin weiter. dpa