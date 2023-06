Tod von 13-Jähriger Ausnahmesituation für Mitschüler

Die Schule der 13-jährigen, die mutmaßlich an Drogen gestorben ist. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Mitschülerinnen und Mitschüler einer in Mecklenburg-Vorpommern nach Drogenkonsum gestorbenen 13-Jährigen befinden sich nach Aussage der zuständigen Schulrätin in einer Ausnahmesituation. Man merke, dass sie weiter betroffen seien, sagte Kirsten Reen am Mittwoch vor der Kooperativen Gesamtschule Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Neubrandenburg - „Einige realisieren erst langsam, dass hier eine Mitschülerin gestorben ist.“

Man sehe die Betroffenheit auch daran, dass der Trauerort in der Schule weiter gestaltet werde. Kuscheltiere seien abgelegt und Bilder aufgestellt worden, die die Verstorbene etwa zusammen mit Freunden und Freundinnen zeigten. „Trotzdem bemühen wir uns hier um einen Alltag für die Schüler, dass wir ihnen einen geschützten Raum bieten“, sagte Reen.

Hinzugezogene Schulpsychologen sollten noch bis einschließlich Freitag vor Ort sein. Danach werde je nach Bedarf entschieden. Die Kinder nähmen dieses Angebot rege an. „Dass sie also zu Gesprächen in kleinen Gruppen, einzeln, zu zweit die Schulpsychologen aufgesucht haben, um ihre Sorgen loszuwerden.“ Gleichzeitig habe man erste Ideen gesammelt, wie man der Verstorbenen weiter gedenken könne.

Am Montag war eine 13-Jährige aus Altentreptow im Krankenhaus gestorben - mutmaßlich nach der Einnahme der Ecstasy-Pille der besonders starken Variante „Blue Punisher“. Eine 14- und eine 15-Jährige liegen in Neubrandenburg auf der Intensivstation nach der Einnahme dieser Droge. dpa