Tödlicher Unfall auf A24: Weiter Suche nach Lkw und Zeugen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eine Woche nach dem schweren Unfall mit einem Toten auf der Autobahn 24 bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei weiter nach flüchtigen Lkw-Fahrern und anderen Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, sollen in der Nacht zum 30. März außer den beiden in den Unfall verwickelten Lastwagen noch andere Autofahrer an der Unfallstelle vorbeigefahren sein.

Hagenow - Das hätten bisherige Ermittlungen ergeben. Der Unfall hatte sich kurz nach Mitternacht zwischen den Abfahrten Wöbbelin und Hagenow ereignet.

Ein 34-jähriger Fahrer aus der Region war mit seinem Transporter auf einen Lastwagen aufgefahren, wohl mit hoher Geschwindigkeit. Der Transporter verlor den Motor, stürzte auf eine Fahrzeugseite und blieb im Dunklen auf der Überholspur in Richtung Hamburg liegen. Das habe ein Fahrer beobachtet, der in der Gegenrichtung fuhr, sagte der Sprecher. Der gerammte Lkw mit Auflieger und einer hellen Plane sei einfach weitergefahren.

Der Zeuge habe gehalten und mit blinkender Taschenlampe noch über die Mittelleitplanke hinweg versucht, entgegenkommende Fahrzeuge zu warnen. Einige Autos fuhren auch Richtung Hamburg vorbei. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Berlin fuhr aber in die Unfallstelle mit dem Transporter. Der 34-jährige Fahrer des Transporters starb.

Der Berliner Fahrer hatte gerade einen weiteren Lkw überholt und die Unfallstelle wohl zu spät erkannt. Er kam verletzt in eine Klinik, die er schon wieder verlassen konnte. Der von ihm überholte Lkw sei zwar mit dem Motorblock des Transporters kollidiert, aber auch weitergefahren, hieß es. Die A24 blieb zur Bergung der Fahrzeuge bis in den Vormittag Richtung Norden gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. dpa