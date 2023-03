Torhüter Markus Kolke verlängert bis 2026 bei Hansa Rostock

Rostocks Torhüter Markus Kolke gestikuliert während der Partie. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Torhüter Markus Kolke bleibt beim FC Hansa Rostock. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, hat der 32-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Kolke spielt seit der Serie 2019/20 für die Mecklenburger und hat seitdem 76 Drittliga-Partien sowie 59 Begegnungen in der 2. Liga im Rostocker Trikot absolviert.

Rostock - „Markus hat sich zu einer der wichtigsten Säulen der Mannschaft entwickelt. Er ist ein Typ, den wir gerade in schwierigen Phasen brauchen“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen über den Schlussmann und Kapitän des 17. im Zweitliga-Klassement. dpa