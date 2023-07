Toter nach Wohnungsbrand: Suche nach Brand- und Todesursache

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Nach einem Wohnungsbrand mit einem Toten in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit soll unter anderem geklärt werden, wie es zu dem Feuer im Wohnzimmer des 54-jährigen Mieters kommen konnte, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anwohner des mehrgeschossigen Hauses im Stadtteil Mueßer Holz hatten am Mittwochnachmittag die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss drang.

Schwerin - Feuerwehrleute brachen die Wohnungstür auf und löschten eine brennende Couch. Auf dem Möbelstück wurde danach die Leiche des Wohnungsinhabers gefunden. Die Todesursache sei noch unklar. Rechtsmediziner sollen nun genauer herausfinden, was zum Tod des Mannes geführt hat. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es.

Der Sachschaden in der Brandwohnung wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Das Haus musste nicht evakuiert werden. Alle anderen Wohnungen an dem Hausaufgang blieben bewohnbar. dpa