Tourismusbranche: Weniger Gäste zu Himmelfahrt und Pfingsten

Der Eingang zu einem Hotel. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Über die anstehenden Feiertage Himmelfahrt und Pfingsten werden die Quartiere in Mecklenburg-Vorpommern voraussichtlich zu drei Vierteln gebucht sein. Das ergab eine am Mittwoch vorgelegte aktuelle Branchenumfrage des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern (TMV) unter 350 Anbietern, darunter zwei Drittel Beherbergungsbetriebe.

Rostock - Die Erwartungen liegen damit rund zehn Prozent unter denen des Vorjahres. Konkret wird an Himmelfahrt mit einer Auslastung von 74 Prozent (2022: 84 Prozent) und an Pfingsten mit 76 (2022: 85 Prozent) gerechnet. Die tatsächliche Buchungslage liegt derzeit bei 63 beziehungsweise 62 Prozent, es würden aber kurzfristige Buchungen erwartet, so der TMV.

„Auch beim zweiten großen Feiertagsblock des Jahres - Himmelfahrt und Pfingsten - liegt die erwartete Auslastung unter der des Vorjahres. Aus Erfahrung wissen wir: Wenn das Wetter mitspielt, ziehen die kurzfristigen Buchungen noch an; jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns verstärkt im Wettbewerb mit internationalen Reisezielen befinden, in die das Reisen nach der Pandemie wieder einfacher geworden ist“, sagte TMV-Chef Tobias Woitendorf. dpa