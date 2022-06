Tourismusverbands-Geschäftsführer auch Landesbeauftragter

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands MV und neuer Landestourismusbeauftragter. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns macht den Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV, Tobias Woitendorf, zum Tourismusbeauftragten des Landes. Auf den Einsatz eines solchen Verbindungsmannes zwischen Politik und Tourismusbranche hatten sich SPD und Linke in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Die Personalie soll am Dienstagmittag nach der auswärtigen Kabinettssitzung in Sellin auf Rügen offiziell verkündet werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus sicherer Quelle.

Schwerin/Sellin - Dem Koalitionsvertrag zufolge will die rot-rote Regierung ein Tourismusgesetz auf den Weg bringen sowie die Tourismusfinanzierung auf neue Beine stellen. Außerdem soll das Urlaubsgeschäft im Land nachhaltiger gestaltet und stärker auf Qualität getrimmt werden. Dabei soll Woitendorf helfen. Mit mehr als 130.000 Beschäftigten und einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von gut zehn Prozent gehört die Tourismusbranche zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen des Landes. dpa