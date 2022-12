Towers-Coach vor Duell mit Rostock: „Wird nicht ohne“

Teilen

Trainer Raoul Korner steht am Seitenrand. © Marius Becker/dpa

Das erste Duell zwischen den Veolia Towers Hamburg und Aufsteiger Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga soll für die Mannschaft von Raoul Korner das Ende einer Negativserie markieren. Vier Partien in Folge haben die Hamburger in der BBL verloren. Das ist eine Niederlage weniger als bei den Gastgebern, die sich im Anschluss an ihren überraschend starken Saisonstart mit vier Siegen in Serie in den folgenden fünf Partien geschlagen geben mussten.

Hamburg - „Rostock hat ein ambitioniertes Programm. Das hatten sie in der ProA schon. Und es war schon klar, dass sie in dem Moment, wo sie raufkommen, noch einen Schritt machen würden“, meinte Korner angesichts der Entwicklung der Seawolves und betonte: „Das zeigt der Kader auch. Die Mannschaft ist sehr talentiert und die Nachverpflichtung des finnischen Nationalspielers zeigt auch, wie ambitioniert man ist und welche Möglichkeiten man hat.“ Die Aufgabe, die sein Team erwarte, „wird nicht ohne“.

Der Fokus in seiner Mannschaft liege darauf, die zuletzt erkrankten Spieler zu integrieren. „Kendale McCullum war zwei Wochen raus, Yoeli Childs eine gute Woche - beide mit massiven Krankheitssymptomen. Dementsprechend geschwächt ist der Organismus“, räumte Korner ein. Am Freitag konnte der das erst Mal seit längerer Zeit mit dem gesamten Kader trainieren. dpa