Traktor kippt Mist unter 20-kV-Leitung ab: Stromausfall

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mit einer Fuhre Mist hat ein Traktorfahrer in Westmecklenburg eine 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung zerstört und für einen Stromausfall gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wollte der 30-Jährige die Ladung am Dienstagabend bei Wittendörp (Ludwigslust-Parchim) auf dem Acker abkippen - hatte wohl aber übersehen, dass der Hänger zu dicht unter drei Überland-Leitungen stand.

Wittendörp - Der Hänger wurde nach oben gehoben und zerriss die untere der drei Leitungen.

Der Fahrer sei geistesgegenwärtig im Traktor geblieben. Er habe nichts Metallisches berührt, so dass Strom und Spannung über das Gehäuse in den Boden abgeleitet wurden. Er blieb deshalb unverletzt, wie der Polizeisprecher sagte. Ein Reifen platzte, am Traktor gab es Brandspuren.

Die Fahrerkabine eines Traktors wirkt Experten zufolge wie die Karosserie eines Autos: Bei Blitzeinschlag wird die elektrische Ladung abgeleitet. Der 30-Jährige habe den Traktor erst verlassen, als ein Techniker des Stromversorgers die gesamte Mittelspannungsleitung abgeschaltet hatte. Es sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. dpa