Traktoren auf der Insel Usedom gestohlen: hoher Schaden

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro haben Diebe bei einem Agrarbetrieb auf der Insel Usedom angerichtet. Vom Gelände der Firma in Mellenthin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei moderne Traktoren, weitere Maschinen und eine große Menge Diesel verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Diebstahl sei am Morgen bemerkt und angezeigt worden.

Mellenthin - Der Tatzeitraum sei noch unklar. Nach den landwirtschaftlichen Maschinen werde großräumig gefahndet. Mellenthin liegt im Süden der deutsch-polnischen Ostsee-Insel an den Bundesstraßen 110 und 111. dpa