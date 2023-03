Transporter prallt gegen Hauswand: Fünf Verletzte

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters und eine vierköpfige Familie sind bei einem Unfall in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 55-Jährige am Freitag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Transporter. Folglich überfuhr er einen Fußweg, wobei er zwei Erwachsene und ihre beiden Kinder (3 und 7 Jahre alt) sowie ein geparktes Auto streifte.

Kühlungsborn - Schließlich prallte das Fahrzeug gegen die Hauswand eines Hotels.

Die vier Familienmitglieder wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer des Transporters in ein Klinikum nach Güstrow. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er gesundheitliche Probleme, die zu dem plötzlichen Kontrollverlust am Steuer führten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. dpa