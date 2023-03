Triathlon: Gute deutsche Platzierungen beim WM-Auftakt

Teilen

Anabel Knoll (r), Lena Meißner (m), Lisa Tertsch (l). © Markus Tischler/dpa/Archivbild

Triathletin Lena Meißner vom SC Neubrandenburg hat ihren zweiten Podestplatz auf der World Triathlon Championship Series knapp verpasst. Beim Saisonauftakt-Rennen in Abu Dhabi kam die 24-Jährige am Freitag über die Sprintdistanz auf den fünften Rang. In 58:39 Minuten lag Meißner nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen lediglich zwölf Sekunden hinter der drittplatzierten US-Amerikanerin Taylor Spivey.

Abu Dhabi - Es siegte die Britin Beth Potter in 57:56 Minuten. Nina Eim (Potsdam/58:45) als Siebte und Lisa Tertsch (Darmstadt/58:53) auf dem zehnten Rang sorgten für weitere Top-Ten-Platzierungen für das Team der Deutschen Triathlon Union. Die WM-Serie umfasst in diesem Jahr acht Stationen. dpa