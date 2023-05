Trio verletzt 19-Jährigen bei Streit mit Messer

Mecklenburgische Seenplatte

Bei einem Streit in Neubrandenburg ist ein 19-Jähriger von drei jungen Männern durch Schläge, Tritte und mit einem Messer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend auf einer Brücke beim Busbahnhof mit den drei Tätern in einen Streit geraten, in dessen Verlauf ihn das Trio getreten und geschlagen habe, teilte die Polizei mit. Einer der Verdächtigen habe zudem ein Messer gezückt und dem 19-Jährigen in den Oberschenkel gestochen.

Neubrandenburg - Dann seien die drei Männer zu Fuß geflüchtet. Das Opfer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. dpa