Trockener Frühlingstag in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Ein trockener und milder Donnerstag erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach anfänglich verbreitetem Frost bei Tiefstwerttemperaturen zwischen minus einem und minus vier Grad steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf sieben bis neun Grad in Vorpommern und neun bis zwölf Grad in Mecklenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Schwerin - Vormittags ist es zunächst vereinzelt noch dunstig, hauptsächlich jedoch wolkenlos, bevor mittags und nachmittags Wolken aufziehen. Es bleibt trocken und der Wind weht überwiegend schwach.

Die Nacht zu Freitag bleibt nach einem oft wolkenlosen Abend zunächst klar. Ab Mitternacht ziehen in Vorpommern und Ostmecklenburg Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen zwei und minus zwei Grad und es bleibt trocken. In Bodennähe wird es verbreitet frostig bei Temperaturen zwischen minus zwei und minus sechs Grad. dpa