Trotz Sorgen um Heimat: Sikan erstmals in Hansa-Startelf

Teilen

Danylo Sikan (L) von Rostock freut sich mit seinen Mannschaftskollegen. © Hasan Bratic/dpa

Trotz des Angriffs Russlands auf sein Heimatland steht der ukrainische Fußball-Profi Danylo Sikan erstmals in der Startelf von Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Der 20 Jahre alte Stürmer wurde von Trainer Jens Härtel für das Spiel am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg im offensiven Mittelfeld aufgestellt.

Rostock - In der vergangenen Woche hatte Sikan beim 1:1 bei Darmstadt 98 seinen ersten Treffer für die Mecklenburger erzielte. Er war Ende Januar als Leihgabe von Schachtjor Donezk bis zum Saisonende zum Aufsteiger gekommen. Er ist aktuell der einzige Spieler aus der Ukraine, der bei einem Verein aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga spielt. Sikan sei „natürlich extremst belastet und beunruhigt“ über die Entwicklung in seiner Heimat, hatte Trainer Härtel am Donnerstag die emotionale Verfassung seines Spielers beschrieben.

Kurz vor dem Anpfiff gegen die Nürnberger twitterte Hansa: „Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns alle tief erschüttert. Wir verurteilen jede Art von Krieg! Der Sport steht für Miteinander, Fairplay und Solidarität. Unser Mitgefühl gilt allen unschuldigen Menschen, denen wir - wie auch Danylo Sikan - zur Seite stehen.“ dpa