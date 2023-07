Über 1000 Menschen nehmen an Sundschwimmen vor Rügen teil

Beim 57. Internationalen Sundschwimmen schwimmen rund 1000 Teilnehmer durch den Strelasund. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Beim nach Angaben der Veranstalter ältesten Langstreckenschwimmen Deutschlands haben sich am Samstag mehr als 1000 Frauen und Männer an der Strecke von Rügen nach Stralsund versucht. Bei der 58. Ausgabe des Sundschwimmens schwammen nach Veranstalterangaben 1049 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Altefähr aus etwa 2300 Meter bis nach Stralsund. Für Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren gab es eine Extra-Strecke von 600 Metern entlang des Ufers am Strandbad Stralsund.

Stralsund - Den ersten Platz bei den Frauen belegt mit 31 Minuten und 16 Sekunden Tina Kehlitz. Die 25-Jährige aus Wittenberg hatte das Rennen schon im Vorjahr für sich entschieden, war damals aber 20 Sekunden langsamer unterwegs. Bei den Männern siegte der 27 Jahre alte Bremer Vielfachsieger Tom Maron mit 28 Minuten und 33 Sekunden. Im Vorjahr hatte er sich zwar dem Leipziger Stefan Herbst geschlagen geben müssen, gewann davor aber die Rennen der Jahre 2015, 2016 und 2021.

Zur Betreuung der Schwimmerinnen und Schwimmer waren den Angaben zufolge rund 350 Rettungsschwimmer, Sanitäter, Helfer, Sicherheitsbeauftragte sowie über rund 30 DLRG-Einsatzboote im Einsatz. 2022 waren knapp 1000 Schwimmerinnen und Schwimmer gestartet. Das Sundschwimmen zwischen Rügen und Stralsund gibt es seit 1965. dpa