Über 1100 Fahrzeuge bei Oldtimertagen Mühlengeez

Historische Feuerwehrautos, Traktoren, bunte Trabis und Mopeds der Kultmarke Simson - über 1100 Oldtimer konnten Fans am Wochenende auf dem Messegelände in Mühlengeez bestaunen. Fast 7000 Fans seien gekommen, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.

Gülzow-Prüzen - Die Geschäftsführerin der veranstaltenden MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH, Christin Mondesi, zeigte sich erfreut: „Auch wenn wir am Samstag bei ungemütlichem Wetter starteten, hielten uns viele Oldtimerfans die Treue. Das optimale Wetter am Sonntag und der sehr gute Zuspruch von Teilnehmern und Besuchern zeigen uns, dass die Oldtimertage Mühlengeez eine beliebte und gesetzte Veranstaltung in der Szene ist.“ Insgesamt kamen 6800 Besucherinnen und Besucher. dpa