Über 1200 Liter Diesel aus Lkw und Forstmaschine gestohlen

Die Spritpreise sind stark gestiegen, das bringt Diesel-Diebe anscheinend auf Ideen. So verschwanden aus drei großen Fahrzeugen, die über mehrere Tage abgestellt waren, mehr als 1200 Liter Diesel.

Weitenhagen/Neustadt-Glewe - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt wegen zweier größerer Diesel-Diebstähle. Unbekannte haben auf einen Schlag 800 Liter Diesel aus einer Forstmaschine bei Weitenhagen (Vorpommern-Greifswald) sowie mehrere Hundert Liter Diesel aus Lastwagen in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gestohlen, wie Polizeisprecher am Montag mitteilten. Zudem wurden Tanks beschädigt.

Den finanziellen Schaden schätzte die Polizei insgesamt auf mindestens 3000 Euro und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu Tatverdächtigen. Ein Liter Diesel kostet nach dem rasanten Preisanstieg der letzten Tage in der Region derzeit etwa 2,30 Euro.

Das Forstfahrzeug stand auf einem Parkplatz unweit der Landesstraße 35 nahe Weitenhagen an einem Waldgebiet. Der oder die Diebe hätten zwei Tanks angezapft und müssten mit einem Fahrzeug gekommen sein. Als Tatzeitraum wurde der 10. März nachmittags bis 11. März angegeben. In Neustadt-Glewe haben Lkw-Fahrer am Sonntag zwei Diebstähle angezeigt. Aus dem Tank eines Lkw verschwanden rund 400 Liter Treibstoff, beim zweiten dort geparkten Lastwagen wurde ebenfalls Diesel abgezapft, aber dort konnte der Schaden noch nicht genauer beziffert werden. Beide Fahrzeuge standen über mehrere Tage auf einem Tankstellenparkplatz. dpa