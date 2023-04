Über 160.000 Beschäftigte in der Gesundheitswirtschaft

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Höchststand bei den Beschäftigten erreicht. „Erstmals sind im Land über 160.000 Menschen in der Branche beschäftigt“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag. Mit 21,3 Prozent am Arbeitsmarkt sei der Nordosten in diesem Bereich deutschlandweit Spitzenreiter. In keinem anderen Bundesland gibt es eine derart hohe Beschäftigtenquote.

Schwerin - Der bundesdeutsche Durchschnitt liege bei 18,8 Prozent, Schlusslicht sei mit 15,7 Prozent Hamburg.

Im Vergleich von 2020 auf 2021 sei die Zahl der Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft um 3200 gestiegen. Die Bruttowertschöpfung sei von 6,1 auf 6,5 Milliarden Euro geklettert. Somit gingen 14,6 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung im Nordosten auf Unternehmen der Gesundheitswirtschaft zurück. „Die Branche leistet insgesamt einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern“, betonte Meyer.

Gleichzeitig mahnte er zu mehr Export. „Wir benötigen eine stärkere überregionale Ausrichtung, um heimische Produkte auch international bekannter und wettbewerbsfähig zu machen.“ Entscheidend sei, dass die neuen Märkte zielgerichtet erschlossen würden. Meyer zählte dazu etwa Investorentreffen vor Ort, Messen und Konferenzen wie die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. dpa