Über 2000 Liter: Gehäufter Diesel-Klau in Westmecklenburg

Teilen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

In Westmecklenburg ist erneut Diesel aus Lastwagen gestohlen worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, waren am Wochenende wiederum eine Reihe von Lastwagen in Demen und Crivitz (Ludwigslust-Parchim) betroffen. Der gesamte Schaden bei mehr als 2000 gestohlenen Litern wird diesmal angesichts der derzeitigen Preise auf rund 4500 Euro geschätzt.

Crivitz - Die Fahrzeuge waren jeweils auf Betriebshöfen abgestellt.

Die Polizei vermutet professionelle Diebe, die mit einem weißen Transporter, entsprechenden Pumpgeräten und Tanks unterwegs waren. In Crivitz und in Demen gehe man aber ersten Hinweisen nach.

Schon Ende März war in Westmecklenburg innerhalb weniger Tage Treibstoff von mindestens acht Lastwagen in Neustadt-Glewe und Crivitz (Ludwigslust-Parchim) abgezapft und gestohlen worden. Auch hierbei wurde der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Ein Liter Diesel kostete am Montag in der Region etwa 2,10 Euro. dpa