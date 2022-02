Über 1 Million Euro von Deutscher Stiftung Denkmalschutz

Im Förderjahr 2021 hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mehr als 60 Denkmäler in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Dabei seien mehr als 1,2 Millionen Euro verplant worden, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Das Geld stammt demnach etwa von privaten Spenden, den DSD-Treuhandstiftungen, der Lotterie Glücksspirale oder Nachlässen.

Schwerin - Als Beispiel nannte die Stiftung in ihrer Mitteilung die katholische Pfarrkirche St. Josef/St. Lukas in Neubrandenburg aus DDR-Zeiten, das Segelschulschiff Greif in Greifswald oder die Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Bundesweit unterstützte die private Denkmalschutzstiftung 2021 nach eigenen Angaben über 520 Objekte mit mehr als 19,8 Millionen Euro. Hinzu kamen demnach Sondermittel in Höhe von rund 2,7 Millionen für über 400 von der Flut geschädigte Bauten.

Die Nachfrage nach öffentlichen Denkmalfördermitteln übersteigt das vom Land zur Verfügung gestellte Budget bei weitem. Im vergangenen Jahr stellten Denkmaleigentümer 88 Anträge in Höhe von zusammen rund 8,5 Millionen Euro, wie Landeskonservatorin Ramona Dornbusch in ihrem gerade veröffentlichten Denkmalreport 2021 darlegt. Der tatsächliche, nach den Anträgen ermittelte Bedarf sei knapp vier Mal so hoch wie der jährliche, gleichbleibende Haushaltsansatz. Bewilligt wurden demnach 2,2 Millionen Euro - fast ausschließlich für Notsicherungen, um Verfall aufzuhalten. dpa