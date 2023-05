Überfall auf Bank in Grevesmühlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Bank in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Sonntagfrüh überfallen worden. Die Täter lösten laut Polizei eine Explosion in der Filiale aus, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Die Unbekannten flüchteten danach.

Grevesmühlen - Am Nachmittag meldete die Polizei dann, dass zwei Männer bei einer Fahrzeugkontrolle gefasst worden seien. Beamte hätten im Rahmen der Fahndung nach den Tätern auf der Autobahn 20 im Bereich Groß Sarau ein Fahrzeug gestoppt, das den Beschreibungen der Zeugen entsprach. Im Verlauf der Kontrolle bekamen die Beamten Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Fahrzeuginsassen im Zusammenhang mit der Explosion in Grevesmühlen stehen könnten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorläufig festgenommen. Ob die Täter bei ihrem Überfall Geld erbeuteten, war am Sonntag zunächst unklar.

Wegen der Explosion wurden zehn Menschen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. dpa