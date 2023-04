Überfall auf Spielothek: Polizei nimmt Mann fest

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat einen 35-Jährigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf eine Spielothek in Schwerin festgenommen. Der Mann sei nach einer Fahndung des Landeskriminalamtes MV in Sachsen-Anhalt von der dortigen Polizei am vergangenen Mittwoch festgenommen und überführt worden, teilte die Polizei in Schwerin am Montag mit. Das Amtsgericht habe daraufhin Untersuchungshaft angeordnet.

Schwerin - Am 25. September 2022 sollen er und ein 29-jähriger ebenfalls tatverdächtiger Komplize - der bereits wegen anderer Taten in Haft sitzt - eine Spielothek im Stadtteil Zippendorf überfallen haben. Als der 70-jährige Angestellte den Überfallalarm auslöste, flüchteten die mutmaßlichen Täter. Ein Schaden entstand den Angaben zufolge nicht. dpa