Ueckermünder Gießerei fordert Industriestrompreisbremse

Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden an. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Das Gießereiunternehmen MAT Foundries Europe in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat eine Preisbremse beim Industriestrom gefordert. Nur so sei der Standort Ueckermünde langfristig konkurrenzfähig, sagte Geschäftsführer David Hrazdira am Dienstag bei einem Besuch von Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Der reine Strompreis müsse bei 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Ueckermünde - Damit würde die Firma mit den dazukommenden Netzentgelten und Gebühren etwa 20 Cent pro Kilowattstunde zahlen, ähnlich wie vor Corona-Krise und Ukraine-Krieg.

Nach Angaben der Gießerei lag der Preis im ersten Halbjahr 2022 bei 33 Cent, im zweiten Halbjahr 2022 bei 53 Cent pro Kilowattstunde, derzeit liege dieser bei 28 Cent und damit um ein Vielfaches höher als an anderen Standorten. Das müsse mit mehr Effizienz und immer fehlerfreierem Guss ausgeglichen werden. Das amerikanische Unternehmen hatte die Gießerei Ueckermünde 2010 übernommen. Mit rund 320 Mitarbeiter gilt die Gießerei als wichtiger Arbeitgeber in Vorpommern. Zur Gruppe mit Europa-Hauptsitz in Dorset (England) gehören weltweit Firmen mit sieben Gießereien und elf Fertigungsstätten, darunter in Eberswalde (Brandenburg).

In Ueckermünde werden vor allem Brems- und Antriebsteile für Autos sowie Hydraulikanlagen für viele Hersteller gegossen. 2022 waren das Gussteile im Gesamtgewicht von 41.200 Tonnen. Wegen Absatzproblemen der Autoindustrie wird 2023 mit 37.200 Tonnen gerechnet. Deshalb werde es im August wieder zwei Wochen Kurzarbeit geben müssen, sagte Hrazdira. Für 2024 sei aber eine Erholung in Sicht: Dann wird mit 48.200 Tonnen an Gussproduktion gerechnet.

Die Probleme mit Lärm- und Staubemissionen, die von Anwohnern mehrfach kritisiert worden waren, seien weitgehend abgebaut. Man habe offene Sandlager reduziert, eine Fertigungslinie abgebaut und die Produktion in bestimmten Hallen konzentriert, sagte Hrazdira. 2023 habe es bisher keine Beschwerden gegeben. dpa