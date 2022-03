Ukraine-Flüchtlinge zieht es nach Schwerin: Stadt ist bereit

Schwerin hat nach Angaben von Sozialdezernent Andreas Ruhl in Mecklenburg-Vorpommern bislang die größte Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen. Knapp 80 Frauen und Kinder seien seit dem Wochenende in der Landeshauptstadt mit Bussen und privaten Autos angekommen. Die Mehrzahl habe zunächst Obdach in einer Jugendherberge gefunden. Mütter mit Kleinstkindern seien in Notwohnungen der städtischen Wohnungsgesellschaft untergebracht worden.

Schwerin - Die Bereitschaft auch privater Initiativen sei groß, Unterkünfte bereitzustellen.

Als ein Grund für den vergleichsweise starken Zustrom nach Schwerin wurde die dort lebende Gemeinschaft ukrainischstämmiger Menschen genannt, die etwa 1000 Personen umfasse. In Rostock als größter Stadt des Landes seien bis zum Montagabend 30 Flüchtlinge angekommen. Für das gesamte Land gehe das Innenministerium von einer „kleinen dreistelligen Zahl“ aus, sagte Ruhl. Prognosen seien angesichts der Entwicklungen in der von Russland überfallenen Ukraine schwierig.

Laut Ruhl war Schwerin vom Innenministerium gebeten worden, wie auch Rostock und die sechs Landkreise kurzfristig 100 Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitzuhalten. „Diese Zahl haben wir bald erreicht. Wir tun gut daran, Vorsorge zu treffen und auf 200 aufzustocken“, sagte Ruhl. Am Mittwoch solle zudem entschieden werden, ob in Schwerin eine zentrale Notunterkunft eingerichtet wird, da die Jugendherberge nur noch bis Ende März genutzt werden könne.

Nach den Worten von Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hat sich die Stadt professionell auf die Aufnahme der Flüchtlinge vorbereitet. Die Hilfsangebote aus dem Bereich des Ehrenamtes seien „überwältigend“. Regelmäßig gebe es Beratungen zwischen Land, Kreisen und Kommunen zur Bewältigung der Lage und zur Aufteilung der Flüchtlinge. Er hoffe, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen rasch geklärt werden und dann Kinder auch zur Schule gehen und erwachsene Flüchtlinge eine Arbeitsgenehmigung erhalten können. dpa