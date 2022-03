Ukraine-Hilfskonvoi aus Rostock erfolgreich

Die Organisatoren des Hilfskonvois aus Rostock für die Ukraine haben nach Abschluss der Reise von einem großen Erfolg der Mission gesprochen. Insgesamt seien 68 Tonnen Hilfsgüter in die grenznahe polnische Stadt Tarnow gebracht worden, sagte der Rostocker Unternehmer und Mitorganisator Tobias Blömer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Konvoi war am frühen Samstagmorgen gestartet, in der Nacht zu Montag waren die acht Busse einzeln zurückgekommen.

Rostock - Neben den Bussen seien auch drei Transporter mit Hängern und einem Lkw mit insgesamt knapp 30 Freiwilligen unterwegs gewesen.

Auf dem Rückweg seien gut 200 Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen worden, sagte Blömer. Etwa 100 fuhren nach Rostock, 50 nach Berlin und weitere fanden in Anklam und Greifswald Unterkunft. Es seien fast ausschließlich Frauen und Kinder gewesen, fast alle von ihnen seien sehr erschöpft. Blömer ging davon aus, dass die meisten Flüchtlinge nicht lange in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, sondern Zuflucht bei Verwandten in ganz Deutschland suchen werden.

Es sei wichtig gewesen, dass der Transport mit lokalen Organisatoren im polnischen Tarnow nahe der ukrainischen Grenze vorab abgesprochen war. So sei gesichert, dass die Hilfsgüter wie Babynahrung, Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke oder Medikamente auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. dpa