Ukraine-Konflikt: IHK Rostock erwartet geringe Auswirkungen

Der Konflikt um die Ukraine wird nach Einschätzung der IHK Rostock auf Mecklenburg-Vorpommern nur geringe wirtschaftliche Auswirkungen haben. Russland habe als Markt für Exporte aus MV an Bedeutung verloren, sagte IHK-Geschäftsführer Peter Volkmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Von Januar bis Dezember 2021 hatten die Ausfuhren nach Russland ein Volumen von 176,4 Millionen Euro und damit nur gut zwei Prozent Anteil an den Gesamtausfuhren.

Rostock - Einfuhrbeschränkungen der EU sowie gegebenenfalls internationale Sanktionen oder Embargo-Maßnahmen Russlands könnten allerdings zu Lieferstörungen bei Energie- und Rohstofflieferungen führen. Steigende Kosten könnten ökonomische Risiken für die regionale Wirtschaft mit sich bringen, fügte Volkmann hinzu.

Für den Schweriner IHK-Präsidenten Matthias Belke sind die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts sowie der angekündigten Sanktionen nicht absehbar. „Wir gehen aber davon aus, dass die Auswirkungen in der Wirtschaft deutlich spürbar sein werden“, sagte Belke im Gegensatz zur Meinung der Rostocker IHK. Mit den politischen Entscheidungsträgern müsse darüber gesprochen werden, wie die vermutlich weiter steigenden Energiepreise kompensiert werden könnten.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rostock, Thorsten Ries, kündigte an, dass sich der Außenwirtschaftsausschuss der Kammer mit dem Thema Ukraine beschäftigen werde. Es stelle sich die Frage, ob die Positionierung der Kammer zu Russland angepasst werden müsse.

Der Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände MV, Sven Müller, sagte, der Stopp der Nord-Stream-2-Zertifizierung durch die Bundesregierung sei zu erwarten gewesen. Angesichts der dramatischen Entwicklung sei dieser Schritt auch folgerichtig. „Wir sind in großer Sorge ob der angespannten Situation. Bei jeder weiteren politisch gebotenen Entscheidung sind auch die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft immer mit abzuwägen“, betonte Müller. dpa