Ukraine-Krieg: Ende der russischen Aggression gefordert

Teilen

Eine Fahne der Ukraine. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Vor einem Jahr marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Zum Jahrestag der Invasion untermauern auch in Mecklenburg-Vorpommern Parteien und Institutionen ihre Forderung nach einem raschen Ende des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs.

Schwerin - Vertreter von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern haben den Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr zum Anlass genommen, ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden und die Einstellung aller Angriffe zu fordern. „Wir fordern die russische Regierung auf, den völkerrechtswidrigen Krieg zu beenden und die Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine abzuziehen“, erklärte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord.

Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und hatten damit den völkerrechtswidrigen Krieg gegen das Nachbarland begonnen. Er dauert bis heute an und schürt die Sorge vor einer weiteren Eskalation.

Wie Schlüter verurteilte auch der SPD-Fraktionschef im Landtag, Julian Barlen, den Angriffskrieg Russlands. „Gewalt ist die primitivste Form menschlicher Auseinandersetzung“, sagte er und sicherte den Menschen in der Ukraine weiterhin umfassende Solidarität zu. „Sie verteidigen nicht nur mutig ihr Land, sondern auch die Werte Europas als Kontinent des Friedens“, betonte der SPD-Politiker. Putin habe den Krieg befohlen und es daher auch in der Hand, ihn umgehend zu stoppen. Das sei Voraussetzung für jede Art von Verhandlungen, betonte Barlen.

Auch der Landesverband der Linken verurteilte den russischen Angriffskrieg als „Aggression und Verletzung des Völkerrechts“. Russland müsse seine Truppen aus der Ukraine abziehen, hieß es in einer Mitteilung, in der die Partei aber auch ihre Forderung nach einem Ende westlicher Militärhilfe erneuerte. „Mehr Waffen schaffen keinen Frieden und auch nicht die Basis für Verhandlungen. Ganz im Gegenteil: Die Gefahr einer Eskalation steigt und die Spirale der Gewalt dreht sich verheerend weiter“, hieß es in dem Schreiben.

In einer von der Nordkirche initiierten digitalen Ökumenischen Andacht wandten sich Vertreter ost- und mitteleuropäischer Partnerkirchen entschieden gegen die Fortdauer des Angriffskrieges. Zugleich verwiesen sie auf das gelebte Gebot der Nächstenliebe, indem viele Kriegsflüchtlinge in Kirchgemeinden und Familien aufgenommen wurden.

In der digitalen Andacht erinnerte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt daran, dass infolge des Krieges jeden Tag neue Opfer zu beklagen seien. Das Leid und die Not der Menschen treffe auf eine große Bereitschaft, ihnen beizustehen und zu helfen. Im Ringen um richtige Mittel und Wege zur Beendigung dieses Krieges offenbare sich aber auch der Zwiespalt der Gefühle, „dass sowohl Handeln wie unterlassenes Handeln schuldhaft sein können“, beschrieb Kühnbaum-Schmidt den gegenwärtig auch in der deutschen Gesellschaft öffentlich ausgetragenen Konflikt.

Für Freitagnachmittag war in Schwerin ein Gedenkgottesdienst mit feierlicher Kranzniederlegung geplant, um der Tausenden Kriegsopfer in der Ukraine zu gedenken. Die Veranstaltung auf dem Waldfriedhof soll nach Angaben der Organisatoren die Solidarität mit dem ukrainischen Volk verdeutlichen und Forderungen nach einem Ende der russischen Aggression untermauern. Für die Landesregierung kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme an. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Rostock, Neustrelitz und Stralsund geplant.

Die Stadt Schwerin schloss sich einem Appell der Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki im Namen der weltweiten Organisation Mayors for Peace an, den leidvollen Krieg in der Ukraine zu beenden. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns wurde vor dem Schweriner Rathaus wieder die Flagge des Bündnisses mit einer weißen Taube als Friedenssymbol gehisst. dpa