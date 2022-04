Ukraine-Krieg im Fokus: Schwesig räumt Russland-Fehler ein

Sebastian Ehlers spricht im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa

Die jüngsten Berichte über zivile Opfer im Ukraine-Krieg haben die internationale Kritik am russischen Angriffskrieg weiter verstärkt. Mecklenburg-Vorpommern hatte sich lange um gute Beziehungen zu Russland bemüht. Das wird heute als Fehler gesehen.

Schwerin - Die Abgeordneten im Schweriner Landtag haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Kriegsverbrechen gebrandmarkt und in einer lebhaften Debatte über die lange Zeit sehr engen Beziehungen Mecklenburg-Vorpommerns zu Russland diskutiert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) räumte im Parlament erneut Fehler in ihrem Verhalten gegenüber Russland ein. „Mit dem heutigen Wissen war das Festhalten an Nord Stream 2 und die Einrichtung der Klima- und Umweltstiftung ein Fehler. Ein Fehler, den auch ich gemacht habe“, sagte sie am Dienstag in einer Regierungserklärung. Die Oppositionsfraktionen warfen der Regierungschefin vor, zu lange an der Zusammenarbeit mit Russland festgehalten zu haben und nutzten die Debatte auch zu Kritik an ihrer Corona- und Energiepolitik.

Schwesig verwies darauf, dass der Bund für die Gasleitung Nord Stream 2 ein Stoppzeichen gesetzt habe. Landesregierung und Landtag seien sich zudem in dem Ziel einig, die mit 20 Millionen Euro aus Russland ausgestattete Klimaschutz-Stiftung rechtskonform aufzulösen. Das Stiftungsgeld solle nach Möglichkeit der Ukraine zukommen.

Schwesig warb um Verständnis für ihr langes Festhalten an guten Kontakten zu Russland, die auch von der großen Mehrheit der Bevölkerung im Land mitgetragen worden sei. „Wir haben uns in gutem Glauben und mit guten Zielen für den Austausch mit unserer Partnerregion Leningrader Gebiet eingesetzt. Auf der Grundlage der Annahme, dass allen, auch allen in Russland, an einem stabilen Frieden in Europa gelegen ist“, erklärte sie. Diese Grundlage habe Präsident Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine aber zerstört. Es sei gut, dass Europa angesichts der russischen Aggression zusammenrücke und an neuen Strategien für den Umgang mit autoritären Staaten gearbeitet werde.

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer sprach sich dagegen aus, jeglichen Dialog abzubrechen. „Es hat bisher immer nur Schaden und Leid gebracht, sich hinter Brandmauern zu verstecken“, sagte er. Zudem kritisierte er die Migrationspolitik, die Wirtschaftsmigration und illegale Einwanderung zulasse.

Zudem warnte er vor Folgen der Sanktionspolitik gegen Russland, wie etwa weiter steigende Energiepreise. „So tragisch die Vorgänge in der Ukraine sind – die Auswirkungen dürfen nicht zum Armutsrisiko für unsere Bürger werden“, erklärte Kramer. Mecklenburg-Vorpommern sei bereits das Land mit den höchsten Energiepreisen und das Festhalten an der Energiewende hin zu Ökostrom treibe die Preisspirale weiter nach oben. Schwesig hatte zuvor auf ein Landesprogramm verwiesen, mit dem die Bemühungen des Bundes zur Dämpfung der Preissteigerungen flankiert würden.

Wie andere Redner auch, erinnerte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers an die vielen Kriegsopfer in der Ukraine. „Es handelt sich um Verbrechen, begangen von der russischen Führung und begangen vom russischen Militär“, betonte er. Der Oppositionspolitiker warf Schwesig vor, die guten Beziehungen zu Russland und die Gasleitung Nord Stream 2 noch zu Beginn dieses Jahres verteidigt zu haben. „Im Januar standen schon 100 000 russische Soldaten bis an die Zähne bewaffnet an der ukrainischen Grenze und die Landesregierung hat immer noch so getan, als könne Mecklenburg-Vorpommern einen Sonderweg gehen“, sagte er.

Es stehe die Frage, weshalb sich die SPD-geführten Landesregierungen mit besonderem Eifer um gute Beziehungen zu Russland bemüht hätten, die auch von großen Teilen der Bevölkerung befürwortet worden seien. „Dass Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Russlandpolitik gemacht hat, lag primär gewiss nicht daran, dass ernsthaft jemand geglaubt hat, mit Nord Stream 2 oder dem Russlandtag einen Beitrag zum Weltfrieden zu leisten. Und um Wirtschaftspolitik ging es erst recht nicht. Es ging vor allem darum, innenpolitische Stimmung zu machen. Und von diesen Stimmungen bei Wahlen zu profitieren“, sagte Ehlers.

Auch FDP-Fraktionschef Renè Domke warf der SPD vor, ihre Russland-Politik mehr nach der öffentlichen Meinung im Land und nicht nach Fakten und Notwendigkeiten ausgerichtet zu haben. Die „Nebenaußenpolitik á la Mecklenburg-Vorpommern“ habe nicht nur bei europäischen Partnern große Flurschäden angerichtet, befand Grünen-Fraktionschef Harald Terpe. Er verlangte von Schwesig zudem eine konsequente Aufarbeitung zum „klimaschädlichen Megaprojekt Nord Stream 2“ samt der umstrittenen Klimaschutzstiftung.

Linksfraktionschefin Jeannine Rösler verteidigte in der Debatte die Ablehnung ihrer Partei von Kriegswaffen-Lieferungen. „Panzer, Bomben und alles Kriegsgerät machen die Welt nicht sicherer. Das ist unsere Position“ sagte sie. Angesichts ausufernder Lasten für Bund und Land durch Zusatzausgaben in der Corona-Pandemie und zur Minderung der Energiepreise warb Rösler erneut für zusätzliche Einnahmemöglichkeiten. „Ein erhöhter Spitzensteuersatz und eine Reichensteuer dürfen keine Tabus mehr sein“, sagte sie. dpa