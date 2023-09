Ukrainischer Botschafter: Wie Frieden schaffen ohne Waffen?

Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, spricht. © Christoph Soeder/dpa

Einen Tag lang ist die Schweriner Regierungschefin mit dem ukrainischen Botschafter in Vorpommern unterwegs. Zum Schluss geht es auch um Waffenlieferungen, an denen es auch Kritik gibt.

Stralsund - Der ukrainische Botschafter hat die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an sein Land bekräftigt. „Natürlich wollen wir Frieden“, sagte Oleksii Makeiev am Freitag bei einer Gesprächsrunde in Stralsund. „Aber wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel hier auf der Straße, „Frieden schaffen ohne Waffen“, dann frage ich: Bitte wie? Sagen Sie uns bitte, wie ist das möglich?“ Das sei in etwa so, wie Kriminalität ohne Polizei bekämpfen zu wollen.

Zum Abschluss einer Tour durch Vorpommern mit der Schweriner Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) besuchten beide das Stralsunder Rathaus. Davor hatten sich regierungskritische Demonstranten versammelt.

Makeiev sagte mit Blick auf den Angriff Russlands auf sein Land, jeden Tag passierten Gräueltaten in besetzten ukrainischen Gebieten. Ständig gebe es Raketenbeschuss. Zehntausende Menschen seien Opfer geworden.

Schwesig sagte: „Die Bundesregierung hat Entscheidungen getroffen, die Ukraine militärisch zu unterstützen, damit sie sich verteidigen kann. Dieses Recht hat sie auch nach Völkerrecht.“ Sie wisse, dass diese Entscheidungen nicht von allen im Land mitgetragen würden. Es sei wichtig, über diese Themen zu reden.

Makeiev und Schwesig hatten am Freitag verschiedene Einrichtungen in Vorpommern besucht - unter anderem den Fachbereich der Ukrainistik der Universität Greifswald. Nach Aussage Schwesigs ging es bei Gesprächen mit Wissenschaftlern auch darum, wie das Wissen über die Ukraine breiter in die Bevölkerung getragen werden könne.

Schwesig kündigte an, dass MV die Schaffung von Schutzräumen für Schulen in der Ukraine mit 250.000 Euro unterstützen werde. In der Ukraine könnten Schülerinnen und Schüler nicht so unbeschwert in die Schule gehen wie zum Schulstart nach den Sommerferien in MV.

Die Finanzierung der Schutzräume im Oblast Tschernihiw sei ein erster konkreter Schritt. Das Bundesland wolle mit dem Oblast eine Partnerschaft eingehen. Erst vor kurzem war die nordukrainische Stadt Tschernihiw durch Russland mit Raketen angegriffen worden. Dabei waren mehrere Menschen getötet worden.

Nach Aussage Schwesigs haben seit Beginn des Krieges 20.000 Menschen aus Ukraine Schutz im Nordosten gesucht. „Putins brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine muss endlich ein Ende haben“, forderte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. dpa