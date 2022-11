Umfangreiche Sanierungsarbeiten im größten Park des Landes

Teilen

Im Schlosspark Ludwigslust beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Das Land als Eigentümer will in diesem und im kommenden Jahr 3,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Wasserläufe investieren. Dazu werden Bäume, die bei Stürmen in den vergangenen Jahren im Park umgestürzt sind, vor Ort zu Brettern gesägt und in den Kanälen als Uferbefestigung verbaut, wie das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt mitteilte.

Ludwigslust - Außerdem soll ein historischer Weg zu den „14 Alleen“, einem seltenen barocken Jagdstern, neu angelegt werden. Ein Jagdstern besteht aus sternförmig auseinanderführenden Schneisen. Bei einer Jagd konnte das Wild so besser vor die Flinten der herrschaftlichen Jäger getrieben werden.

Details zu den Arbeiten will die Bauverwaltung am Dienstag (14.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz im Park bekanntgeben. Der Schlosspark Ludwigslust ist rund 120 Hektar groß und damit die größte Parkanlage Mecklenburg-Vorpommerns. Neben gestalteten Arealen in der Nähe des Schlosses gibt es auch ausgedehnte Wälder im hinteren Teil des Parks. dpa