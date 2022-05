Umfrage: Weniger Auszubildende finden Platz im Wunschberuf

Der Anteil der Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf antreten, ist laut einer Umfrage gesunken. Wie die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land am Dienstag mitteilten, haben 73 Prozent der befragten Azubis aus dem ersten Lehrjahr angegeben, eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf zu absolvieren, 5 Prozentpunkte weniger als in den Vorjahren.

Schwerin - Unter den Berufsbildern, die eigentlich angestrebt wurden, finden sich mit Hebamme und Erzieher auch Berufsgruppen mit großen Nachwuchssorgen. 561 Auszubildende und damit 14 Prozent des aktuellen ersten Ausbildungsjahres im Land nahmen laut den IHK an der Befragung teil.

Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, sieht das Ergebnis trotz des Rückgangs positiv: „Wir kommen aus einer Zeit von zwei Jahren Pandemie, wo de facto die Möglichkeit, Berufsorientierungsmessen zu besuchen, überhaupt nicht gegeben war.“ Er bezeichnete den Anteil daher als „sehr gute Zahl“, machte jedoch auch klar, vor welchen Problemen die Jugendlichen aus Sicht der IHK aufgrund der Entwicklung in der Pandemie stehen.

Trotz eines Rückgangs von 20 Prozentpunkten gaben weiter über die Hälfte der Befragen den Ergebnissen nach an, dass Praktika Ihnen bei der Berufsorientierung geholfen haben. Haasch sieht den Rückgang im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage sehr kritisch: „Praktika sind das wichtigste Element, um einen Beruf kennenzulernen“. Er rief daher die Betriebe auf, auf die Schulen zuzugehen und den Zugang zu Praktika wieder zu verbessern.

Daneben sehen die Industrievertreter - auch im Vergleich zu den anderen neuen Bundesländern - die wohnortnahe Ausbildung gefährdet, was aus ihrer Sicht vor allem Betriebe auf dem Land benachteiligt. Haasch wies darauf hin, dass fast 30 Prozent der Umfrageteilnehmer angaben, für ihre Ausbildung umgezogen zu sein, im Durchschnitt der ostdeutschen Länder waren es dagegen nur knapp 17,5 Prozent. Von der Landesregierung forderte er daher mehr Unterstützung, um das Angebot der 21 Berufsschulen im Land mit digitalen Mitteln zu stärken: Durch digitale Lehre sollen kleinere Standorte ihre Ausbildungsmöglichkeiten erweitern können. dpa