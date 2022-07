Umgestaltung am Stralsunder Neuen Markt: Millionenförderung

Stralsund profitiert bei der Neugestaltung des Umfeldes der Marienkirche von einer Förderung durch den Bund in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Die für die Region zuständige Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki (SPD) begrüßte die Aufnahme in das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Das Vorhaben sei damit eines der „Premiumprojekte der Baukultur in Deutschland“, erklärte sie in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Stralsund - Den Angaben zufolge hatte eine Jury unter anderem Stralsund ausgewählt. Seit 2014 fördere das Bundesbauministerium Projekte der Baukultur und des Städtebaus mit überdurchschnittlicher nationaler Bedeutung.

Das Projekt gehört zur Neugestaltung des angrenzenden Neuen Marktes. Hier sollen etwa die Ausmaße eines mittlerweile verschwundenen historischen Rathauses in Form einer Wasserfläche sichtbar gemacht, ein sowjetischen Ehrenmal saniert und bisher für Parkplätze reservierte Flächen anderweitig genutzt werden. dpa