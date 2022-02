UMR Logistik: Beschäftigte fordern tarifliche Gleichstellung

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Beschäftigte des Serviceunternehmens Unimedizin Rostock Logistik (UMR Logistik) haben am Freitag mit einem Warnstreik ihrer Forderung nach tariflicher Gleichstellung Nachdruck verliehen. Dem Aufruf zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung waren nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Morgen etwa 100 Fahrer, Reinigungs- und Servicekräfte gefolgt. Auf einem Banner warnte sie davor, am Personal zu sparen.

Rostock - Wie Verdi-Sprecher Steffen Kühhirt sagte, verlangen die Mitarbeiter der 100-prozentigen Logistik-Tochtergesellschaft ein tarifliches Entgelt, wie es die direkt bei der Universitätsmedizin angestellten Beschäftigten erhalten. Dazu gehöre auch eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro. „Die in der Logistik beschäftigten Kollegen waren in der Pandemie auch zusätzlichen Belastungen ausgesetzt“, sagte Kühhirt zur Begründung. Ziel sei die Ablösung des Haustarifvertrags und die vollständige Übernahme des Tarifvertrags der Länder von 2021 mit einer weiteren Vergütungssteigerung von 2,8 Prozent zum 1. Dezember dieses Jahres.

Die UMR Logistik GmbH zahlt eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Jahres 2019 ihren Mitarbeitern die Löhne und Gehälter analog dem für die Landesbediensteten gültigen Flächentarifvertrag. Dadurch seien Gehälter der Mitarbeiter in den letzten fünf Jahre durchschnittlich um rund 50 Prozent gestiegen und lägen zudem deutlich über den üblichen Branchentarifverträgen, hieß es. Trotz des Warnstreiks am Freitag seien die Arbeitsabläufe an der Unimedizin Rostock gesichert. dpa